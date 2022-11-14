"Теперь у меня есть мое гнездышко": Бузова купила квартиру за 120 млн рублей (видео)

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова похвасталась переездом в новую квартиру. По словам звезды, апартаменты она "доводила до ума" на протяжении трех лет, передает NUR.KZ.

О своем переезде в новое жилье Оля сообщила в Instagram.

"Это случилось. Сегодня я впервые ночевала в своей квартире. Мои хорошие, это просто непередаваемые ощущения, когда ты заходишь в свой дом. Три года назад тут были голые стены, и я потихонечку строила квартиру мечты. Хочется обходить каждый уголок, снова и снова, везде посидеть и полежать. Впереди меня ждет еще один этап - это переезд. Но эти хлопоты такие приятные, ведь я переезжаю к себе.

Первая моя квартира. Я счастлива. Я горжусь собой безумно! Особенно приятно осознавать, что все это я сделала сама. Да, долго, да, сложно. Все, кто делали ремонт, меня поймут, но все старания не напрасны. Теперь у меня есть мое гнездышко. Ура. Принимаю поздравления", - написала Бузова.

Как сообщает издание Super, квартира площадью в 200 квадратов расположена в элитном ЖК на Мосфильмовской улице. Ольга купила ее еще в октябре 2019 года за рекордную сумму — 120 миллионов рублей

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1997089-teper-u-menya-est-moe-gnezdyshko-buzova-kupila-kvartiru-za-120-mln-rubley-video/