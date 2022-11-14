Актриса Айжулдыз Адайбекова совершила паломничество в Мекку (фото, видео)

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Казахстанская актриса Айжулдыз Адайбекова отправилась в Мекку, где посетила Каабу. Подписчики пожелали, чтоб ее молитвы были услышаны, передает NUR.KZ.

Как рассказала Айжулдыз в Instagram, решение поехать в Мекку она приняла быстро. Это ее первое посещение Каабы.

На своей странице она опубликовала фото и видео, сделанные в мусульманском святилище.

Актриса описала свои чувства: по ее словам, она заплакала, а затем ей стало легче, пришел покой и чувство любви. Айжулдыз посоветовала подписчикам слушать свое сердце.

Те, в свою очередь, пожелали, чтоб ее молитвы были услышаны.

Напомним, ранее Айжулдыз Адайбекова подарила маме и тете сертификаты для совершения Умры - малого паломничества в Мекку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996983-aktrisa-ayzhuldyz-adaybekova-sovershila-palomnichestvo-v-mekku-foto-video/