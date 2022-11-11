"Страна льда и пламени": Гульназ Жоланова уехала в страну своей мечты (видео)

Гульназ Жоланова. Кадр видео: instagram.com/zholanova_gulnaz

Казахстанская актриса Гульназ Жоланова рассказала, что отправилась в путешествие в страну своей мечты, полную контрастов. Она показала видео из поездки, передает NUR.KZ.

О поездке знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

"Вчера началось путешествие моей мечты! Страна льда и пламени. Страна контрастов. Страна, где огонь соседствует со льдом. Страна гейзеров и вулканов. Iceland", - похвасталась Гульназ.

На опубликованных кадрах счастливая актриса восторженно реагирует на фонтан воды, вырвавшийся из-под земли.

Поклонники Гульназ пожелали ей хорошего путешествия.

"Хорошего путешествия", "Красиво", "Блин, это моя мечта тоже", "Как красиво, пусть у меня тоже так будет", "Как замечательно", - прокомментировали они.

Напомним, ранее мы писали, что Гульназ Жоланова растрогала Казнет нежными кадрами с мамой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996690-strana-lda-i-plameni-gulnaz-zholanova-uehala-v-stranu-svoey-mechty-video/