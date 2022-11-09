"Посуду мыть толком не умею": Байзакова показала, какой примерной келин стала (видео)

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Айжан Байзакова решила делиться с подписчиками буднями своей семейной жизни. Инстадива призналась, что раньше не умела мыть посуду, но теперь сделала это "за все упущенные 27 лет жизни", передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан опубликовала фото, на котором она моет посуду.

"Вот это ваша Байзакова. Я посуду мыть толком не умею, но в этом день я ее помыла за все упущенные 27 лет жизни", - призналась блогерша.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Она также отметила, что сначала не хотела публиковать этот снимок.

"Потому что многие из вас могут неправильно понять и подумать, что меня это заставляют делать. Нет, меня это не заставляют делать. Мне даже муж сказал: "Ладно, все, сядь, успокойся, сиди рядом со мной". Но это, наверное, называется уважением. Так как ко мне так относятся, я хочу показать и свое уважение.

Конечно, я могла бы отправить кого-то, заплатить, кто уберется за меня, поможет. Но это называется взаимоуважением. Вот вы меня знаете и меня знают мои родные. Если б меня заставляли это делать и сказали: "Ты обязана, давай делай", я бы не сделала", - пояснила блогерша.

Она также рассказала, зачем показывает подобные моменты.

"Есть кто пишут: "Ой, и чем ты гордишься, мы каждый день это делаем". Ребята, во-первых, я блогер, это моя работа - показывать что-то. Мы даже зубы чистим и статистику на этом поднимаем, а для вас это обыденность. Суровая правда жизни. Второе: большому количеству реально интересно, как Байзакова сейчас влилась в семейную жизнь. Это как сериал же. Может, и я буду полезна для вас", - объяснила Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1996430-posudu-myt-tolkom-ne-umeyu-bayzakova-pokazala-kakoy-primernoy-kelin-stala-video/