Недавно вышедшая замуж экс-солистка "Тату" ждет ребенка

Лена Катина. Фото: instagram.com/lenakatina

Российская певица Лена Катина, солистка группы "Тату", вышедшая замуж минувшим летом, в "интересном" положении. Для певицы это будет второй ребенок, передает NUR.KZ.

В июне стало известно, что Лена Катина вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. При этом молодожены едва на опоздали на собственную свадьбу.

Теперь стало известно, что в семье Лены и Дмитрия ожидается пополнение.

"Happy day", - написала музыкальная исполнительница в своем Instagram, добавив смайлы сердца и беременной женщины.

Она также репостнула к себе в Stories публикацию издания StarHit, в которой сообщается о ее беременности.

Поклонники принялись поздравлять певицу, для которой это будет второй ребенок. Ее старшему сыну Александру в мае исполнилось семь лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995510-nedavno-vyshedshaya-zamuzh-eks-solistka-tatu-zhdet-rebenka/