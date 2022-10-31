Байзакова ответила на слухи о третьей свадьбе и поклонении темным силам

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса и блогерша Айжан Байзакова развеяла имеющиеся слухи, связанные с ее личной жизнью и религиозными взглядами, передает NUR.KZ.

В своем Instagram блогерша предложила написать о слухах, которые поклонники слышали о ней. Один из подписчиков рассказал, что слышал, будто Айжан выходит замуж в третий раз.

"Почему-то все так думают. Этот слух пора развеять. Был социальный проект с моей свадьбой. А официально замуж я выхожу в первый раз", - ответила Байзакова.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Другой пользователь соцсети поделился, что слышал, будто Айжан "поклоняется сатане".

"Никому не поклоняюсь! 6 - моя любимая цифра. Dance with the devil - танец с дьяволом, то есть "рисковать". Я люблю рисковать. Ни с каким сатаной я ничего не подписывала. Ахаха, ой, не могу. Все, что у меня есть, все от Бога и моей уверенности в себе", - заверила Байзакова.

Stories Айжан Байзаковой. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995058-bayzakova-otvetila-na-sluhi-o-tretey-svadbe-i-poklonenii-temnym-silam/