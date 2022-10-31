"Дочь должна сама думать, как заработает деньги": Макпал Жунусова о принципах воспитания

Макпал Жунусова и Ляйля Султанкызы. Кадр из видео: instagram.com/sultankyzy

Телеведущая Ляйля Султанкызы разместила в соцсети отрывок интервью с народной артисткой Казахстана Макпал Жунусовой. Певица рассказала, что приучает свою единственую дочь к труду и самостоятельности, передает NUR.KZ.

Видео Ляйля Султанкызы разместила в своем Instagram.

"В прошлый раз на одном из мероприятий, прошедших в Шымкенте, мы встретились с Макпал Жунусовой и поговорили. Макпал ханум рассказала о своем творчестве, своих принципах воспитания дочери. Предлагаю вашему вниманию отрывок интервью", - написала Ляйля.

"Я часто выезжаю на тои бесплатно. Потому что у меня много сватов. У меня есть братья и сестры. Поэтому у всех родственников на тоях выступаю бесплатно. А заработанные деньги раздаю своим родственникам, я их не коплю.

Для дочки своей не копила денег, ни копейки не собрала. Она задавала мне этот вопрос: "Мама, ты что мне денег не копишь?". Я ответила ей, почему же я должна копить их. Мой отец для меня не копил, он был шофером. Он подарил мне жизнь, выучил и слава Богу.

Я оставлю дочери дом. Я не буду жить вечно, никто не живет вечно, поэтому я сказала, чтобы дочь уже сейчас составила себе план. Я сказала ей, что она должна сама думать, как будет зарабатывать деньги. Как ей будет удобно. "Ты знаешь 4 языка, тогда можешь заняться переводами. Обучай языкам людей", - предложила ей я. Она пошла работать, поработала 3-4 месяца.

Преподавала английский язык. Заработала денег. В месяц получала 130-140 тысяч тенге. Радовалась, что самостоятельно смогла заработать деньги. Купила себе одежду, ее радовало, что расплачивается собственными деньгами, которые заработала своим трудом. Теперь она не задает мне подобных вопросов", - рассказала Макпал Жунусова телеведущей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1995000-doch-dolzhna-sama-dumat-kak-zarabotaet-dengi-makpal-zhunusova-o-printsipah-vospitaniya/