"Еще более сложная тема, чем мама": Нучи поведал о своих взаимоотношениях с отцом

Нурлан Алимходжаев. Фото: instagram.com/nuchi_amazing

Казахстанский блогер Нурлан Алимходжаев рассказал о том, какие у него взаимоотношения с отцом. По словам Нучи, это "еще более сложная тема, чем мама", передает NUR.KZ.

Вопрос об отце Нурлану задали пользователи Instagram, отметившие, что блогер редко о нем рассказывает.

"Папа - еще более сложная тема, чем мама, я только, только начал распаковывать свои чувства к нему, но могу сказать: я его очень люблю, и он вызывает у меня глубочайшее уважение за стойкость, порядочность и благородство", - пояснил Нучи.

Stories Нучи. Скрин: instagram.com/nuchi_amazing

Напомним, ранее Нучи высказался о своих отношениях с матерью. Он назвал ее чужой женщиной и подчеркнул, что его воспитывала бабушка. Несмотря на это, Нурлан Алимходжаев купил своей матери квартиру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994732-esche-bolee-slozhnaya-tema-chem-mama-nuchi-povedal-o-svoih-vzaimootnosheniyah-s-ottsom/