Динара Бактыбаева объяснила, почему расставалась с мужем

Динара Бактыбаева с мужем. Фото: instagram.com/dika_strai

Казахстанская актриса Динара Бактыбаева рассказала подробности своих отношений с мужем, а также объяснила, почему однажды они решили расстаться, передает NUR.KZ.

Подписчики в Instagram спросили Динару, сколько она встречалась со своим супругом.

"Шок-контент. Нам тут по 19 лет. Встречаться мы начали с 2012-2015 годов, но на расстоянии. Я в Алматы, он в Канаде. После окончания учебы мы разошлись, потому что не видели смысла так же на расстоянии продолжать отношения. В 2019 году наши дороги вновь сходятся, мы вновь в отношениях, и он делает мне предложение. В 2020 году наша свадьба. Получается, уже 10 лет знаем друг друга", - рассказала актриса.

Динара Бактыбаева с мужем. Фото: instagram.com/dika_strai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994642-dinara-baktybaeva-obyasnila-pochemu-rasstavalas-s-muzhem/