Незамужняя Анна Семенович высказалась о страхе остаться одной

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

42-летняя певица Анна Семенович высказалась о страхе женщин остаться одинокой. Музыкальная исполнительница заявила, что не боится этого, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила Анну в Instagram, не боится ли певица остаться без семьи.

"Страх нас заставляет делать вещи, которые нас не делают счастливыми. Например, из страха начать отношения с мужчиной, который вам не подходит. Смысл создать счастливую семью, а не просто какую-то, чтоб не бояться. Поэтому я больше не боюсь, в страхе нет смысла, он отдаляет нас от создания счастливой семьи. Страх заставляет спешить и жить из головы, а не из сердца. А счастье там, где сердце. Ваше от вас не уйдет", - ответила Семенович.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1994558-nezamuzhnyaya-anna-semenovich-vyskazalas-o-strahe-ostatsya-odnoy/