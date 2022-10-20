Аружан Джазильбекова показала новое фото с бойфрендом и рассказала об их традициях

Аружан Джазильбекова с бойфрендом. Фото: instagram.com/arujazz

Казахстанская актриса Аружан Джазильбекова все больше приподнимает завесу над своей личной жизнью. Она опубликовала новое фото с возлюбленным и рассказала о ритуалах в их паре, передает NUR.KZ.

Совместный снимок Аружан с бойфрендом появился в Instagram знаменитости.

"Ритуалы, традиции, привычки - все это важная часть отношений. Психологи говорят: чем их (ритуалов) больше, тем крепче пара. Из глобальных - каждый мой день рождения мы уезжаем в одно определенное место близ Алматы, из менее торжественных привычек - каждые выходные мы стабильно где-нибудь за городом. А если из совсем ежедневных ритуалов, то засыпать и просыпаться только с поцелуями и объятиями. Иначе все не так и все не то", - написала Джазильбекова.

"Очень рада, что вы счастливы в любви! Вдохновляете своей "настоящестью" и оптимизмом", "Обожаю вас, вы такая настоящая, красивая, энергичная, и пара у вас очень красивая. Смотря на вас, душа радуется!" - прокомментировали подписчики актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1993479-aruzhan-dzhazilbekova-pokazala-novoe-foto-s-boyfrendom-i-rasskazala-ob-ih-traditsiyah/