Макпал Исабекова раскрыла национальность своего мужа

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова раскрыла по просьбе подписчиков национальность своего супруга. По словам артистки, она замужем за евреем, передает NUR.KZ.

В своем Instagram музыкальная исполнительница ответила на вопросы поклонников. Один из них спросил, кто по национальности ее муж.

"Еврей", - лаконично ответила Макпал.

Другой попросил певицу поговорить об измене.

"А что про нее говорить? Она бывает там, где нет места любви, привязанности и уважению", - высказала свое мнение Исабекова.

Stories Макпал Исабековой. Скрины: instagram.com/makosyai

Певица также отметила, что не будет прививать ребенку определенную религию и затронула тему своего творчества. Поклонники признались, что хотели бы услышать какую-либо новую песню.

"Я тоже хочу. Но пока я мама, я учусь ей быть, не хочу торопиться и что-то упустить. Мне самой сложно дается позволить себе быть там, где я нахожусь на 100%. Все время куда-то спешу по привычке. Если понимаете меня, поддержите. Позвольте не переживать о том, что на вашу любовь способно повлиять время", - попросила Макпал.

Stories Макпал Исабековой. Скрины: instagram.com/makosyai

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992977-makpal-isabekova-raskryla-natsionalnost-svoego-muzha/