"Таких девушек не будут уважать и ценить": Айнур Нурсеитова о женской инициативе в отношениях

Айнур Нурсеитова. Фото: instagram.com/ainurnurseit

Блогер и модель Айнур Нурсеитова ответила на вопросы подписчиков в соцсети. Ожидающая третьего ребенка Айнур считает, что мужчина должен сам проявить инициативу в отношениях, передает NUR.KZ.

Айнур Нурсеитова этой весной вышла замуж в четвертый раз. В соцсети она часто делится теплыми семейными фотографиями.

"Лучший макияж - это загар и любовь", - подписала Айнур фото с отдыха на Мальдивах, которое разместила в Instagram.

Подписчики отметили, что "любовь к лицу" Айнур. В рубрике "вопрос-ответ" пользовательницы соцсети спросили ее, стоит ли женщине проявить инициативу и сделать все, чтобы завоевать сердце мужчины.

"Никогда! Не понимаю девушек, которые учат самой сделать первый шаг. Таких девушек потом мужчины не будут уважать и ценить. Поэтому не слушайте таких советов, завоевывать должен мужчина!" - заявила блогер.

У Айнур также поинтересовались, обязательно ли женщине говорить своему мужчине о том, что ей нужно.

"Это индивидуально, конечно. Возможно, серьезные вещи нужно говорить прямо. Остальное любящий мужчина сам будет чувствовать", - отметила она.

Сторис Айнур Нурсеитовой. Скриншот: instagram.com/ainurnurseit

Мы писали ранее, что вышедшая замуж в четвертый раз Айнур Нурсеитова объявила о своей беременности, а позже рассекретила пол будущего ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992584-takih-devushek-ne-budut-uvazhat-i-tsenit-aynur-nurseitova-o-zhenskoy-initsiative-v-otnosheniyah/