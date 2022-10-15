Мария Шарапова поделилась фото с подросшим сыном

Мария Шарапова. Фото: instagram.com/mariasharapova

35-летняя теннисистка Мария Шарапова опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию с подросшим сыном. Спортсменка впервые стала мамой в июле этого года.

На снимке Мария держит в руках сына, одетого в бархатный комбинезон. Сама знаменитость позирует в сером пальто.

Правда, лицо мальчика спортсменка все же показывать не стала. Тем не менее фотография понравилась пользователям - менее чем за сутки пост собрал больше 63 тысяч отметок "Нравится".

В комментариях подписчики Шараповой назвали фото очаровательным и пожелали здоровья маме и малышу. При этом некоторые поклонники все же попросили показать лицо малыша.

Отметим, с 2018 года спортсменка состоит в отношения с британским миллионером Александром Гилксом.

Несмотря на рождение ребенка, официально пара не в браке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992463-mariya-sharapova-podelilas-foto-s-podrosshim-synom/