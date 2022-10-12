Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова закружились в романтическом танце (видео)

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: instagram.com/kair_n

Отечественный певец Кайрат Нуртас и его супруга Жулдыз Абдукаримова порадовали фанатов, появившись вместе на семейном торжестве. Пара, которую долгое время подозревали в разводе, доказала, что у них все прекрасно, передает NUR.KZ.

Напомним, на днях отец Кайрата Нуртаса отметил свое 57-летие в одном из ресторанов Алматы.

Его сыновья Кайрат и Зангар исполнили в честь именинника свои песни, а невестки Жулдыз и Жибек зажигательно станцевали в кругу гостей.

В тот вечер Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова закружились в медленном танце под романтическую музыку. Танец попал в объектив гостей вечера, певец сделал репост видео в своем Instagram.

В сторис певца также появились кадры репетиции перед концертом в "Алматы Арена", на видео Кайрат с красавицей-супругой весело танцуют под его ритмичную песню.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1992342-kayrat-nurtas-i-zhuldyz-abdukarimova-zakruzhilis-v-romanticheskom-tantse-video/