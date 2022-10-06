"Люблю мужчин постарше": Анна Семенович о своих предпочтениях и липосакции

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала о своих романтических предпочтениях и перенесенной липосакции на разных частях тела, передает NUR.KZ.

В Instagram у Анны поинтересовались, что бы она ответила, если бы ей предложил руку и сердце парень 25 лет. Как оказалось, молодой возраст мужчины может быть помехой для отношений с артисткой.

"Я все-таки люблю мужчин постарше, лет так на 15", - честно призналась Семенович своим подписчикам.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Певицу также спросили, как она относится к липосакции тела.

"Я сделала руки и подбородок, и мне понравилось. Бояться нечего, главное - проверить здоровье до операции и найти хорошего врача", - открыто рассказала музыкальная исполнительница пользователям соцсети.

Анна Семенович. Фото: instagram.com/ann_semenovich

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1991388-lyublyu-muzhchin-postarshe-anna-semenovich-o-svoih-predpochteniyah-i-plasticheskih-operatsiyah/