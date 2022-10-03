"Пришло время раскрыть секрет, не могу терпеть": Бота Нурсеитова показала фото из Европы

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская блогерша, недавно совершившая путешествие в Европу, ответила на вопрос о том, кто ее сопровождал в поездке. Она отметила, что посещение других стран ее очень вдохновило, передает NUR.KZ.

Ранее инстадиве пришлось развеивать слухи о "седом агашке или молодом парне", сопровождавшем ее во время путешествия в США. По всей видимости, при поездке в Европу у Боты также допытывались, кто полетел вместе с ней.

В своем Instagram блогерша решила прояснить ситуацию

"На всех этих фотографиях я путешествовала одна. Это было очень круто! Я так вдохновилась! И Европа мне открылась с другой стороны! Путешествие —это лучшее лекарство для души.

P.S.: очень много было вопросов, а кто это меня так красиво фотографировал. Пришло время раскрыть секрет, уже не могу больше терпеть! Это был ручной штатив и прохожие люди", - посмеялась Бота.

Одна из подписчиц в шутку заявила, что ответ блогерши ее "разочаровал".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990748-prishlo-vremya-raskryt-sekret-ne-mogu-terpet-bota-nurseitova-pokazala-foto-iz-evropy/