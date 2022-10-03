38-летняя Макпал Исабекова о беременности: Надо будет повторить

Макпал Исабекова. Кадр видео: instagram.com/makosyai

Отечественная певица Макпал Исабекова, недавно ставшая мамой сына, призналась, что хочет второго ребенка. Она отметила, что ее беременность "была прекрасной" и "надо будет повторить", передает NUR.KZ.

В своем Instagram музыкальная исполнительница опубликовала кадры с участием своего малыша, а затем выложила видео времен своей беременности.

"Слух есть однозначно, что-то напевает, причем в гармонии", - рассказала Макпал о трехмесячном сыне.

Она также показала кадры с фотосессии, сделанные во время пребывания в "интересном" положении.

"Снова хотеть быть беременной - это нормально? Моя беременность была прекрасной, надо будет повторить, дай Аллах", - поразмышляла певица.

Напомним, Макпал Исабекова родила сына в конце июня. Недавно она пожаловалась на свое психологическое состояние. Артистка призналась, что порой ей хочется плакать, одной из причин этого она назвала отсутствие социальной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990712-38-letnyaya-makpal-isabekova-o-beremennosti-nado-budet-povtorit/