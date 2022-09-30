Известный российский YouTube-блогер приехал в Казахстан (видео)

Максим Голополосов и Тимур Дарханов. Фото: instagram.com/timurdarkhanov

Ведущий популярного российского YouTube-шоу +100500 Максим Голополосов приехал в Казахстан. Он проехал через город Аксай, где встретился с казахстанским блогером и активистом Тимуром Дархановым.

Видео с Голополосовым, автором известного российского YouTube-шоу, Тимур Дарханов выложил в сториз в Instagram.

Казахстанец рассказал, как встретили российского блогера в Казахстане. Он отметил, что гостям понравился прием и местная кухня. Максим Голополосов на записи также поприветствовал казахстанцев.

"Очень рад. Едут дальше. Проехали Аксай", – рассказал Дарханов.

Отметим, что канал Максима Голополосова на YouTube "AdamThomasMoran" насчитывает более 10 млн подписчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990463-izvestnyy-rossiyskiy-youtube-bloger-priehal-v-kazahstan-video/