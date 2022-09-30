"Я должна быть спокойной и терпеливой": Акбота Сейтмагамбет рассказала о своей жизни

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная певица и актриса Акбота Сейтмагамбет рассказала, как старается достичь своих целей и мечтаний. Она призналась, что перенесенные жизненные трудности закалили ее и сделали мудрее, передает NUR.KZ.

Кое-кто из подписчиков отметил, что Акбота очень терпеливая женщина и этим она восхищает.

"На жизненном пути у всех есть какие-то пробелы. Наверное, жизнь этим и прекрасна. Может быть, если бы у нас было все сразу, то мы не стали бы стремиться к лучшему, не научились бы сохранять спокойствие, не довольствовались тем, что у нас есть, и не ценили бы это.

С юности я сталкивалась с различными жизненными экзаменами и за это благодарна Всевышнему. Я постепенно достигаю своей мечты благодаря своему трудолюбию, стремлению. Для меня дорого то, что мне досталось трудом, я не пришла на готовое.

Мне нужно быть смелой и стойкой ради детей. Все это требует терпения. Я должна быть спокойной и терпеливой, потому что эти два качества приведут меня к успеху", - рассказала она.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990377-ya-dolzhna-byt-spokoynoy-i-terpelivoy-akbota-seytmagambet-rasskazala-o-svoey-zhizni/