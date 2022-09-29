Разведенная Бота Нурсеитова: Когда-нибудь я, наверное, тоже выйду замуж

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса высказалась о своем возможном будущем повторном замужестве. Блогерша отметила, что, если ей суждено быть одной, то она принимает это с улыбкой, передает NUR.KZ.

Подписчики Боты всегда активно интересуются ее личной жизнью. Один из них заявил в Instagram, что все разведенные выходят замуж, и спросил, не хочет ли актриса последовать их примеру.

"Я очень рада за таких девушек! Каждая женщина достойна быть любимой, единственной и счастливой! А про себя я даже не знаю. Конечно, когда-нибудь я, наверное, тоже выйду замуж. Один Бог знает! Если мне суждено быть одной, я и это принимаю с улыбкой", - ответила младшая из сестер Нурсеитовых.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Между тем, сама Бота не собирается раскрывать, есть ли у нее возлюбленный.

"Зачем вы раз 10 спросили, есть ли у меня молодой человек. Лучше спросите, есть ли у меня, например, такие часы", - заявила она в шутку другому поклоннику.

Stories Боты Нурсеитовой. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1990261-razvedennaya-bota-nurseitova-kogda-nibud-ya-navernoe-tozhe-vyydu-zamuzh/