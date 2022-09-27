"Как приятно на вас смотреть": романтичное видео Кентала с женой растрогало Казнет

Кентал и Милана Кенжебулатова. Кадр видео: instagram.com/kenzhebulatova_m

Милана Кенжебулатова, супруга певца Кентала, опубликовала романтичное видео с их участием и призналась в любви мужу. Трогательные кадры умилили фанатов пары, передает NUR.KZ.

Видео, смонтированное под лиричный трек My Dunya певца Amre, Милана выложила в своем аккаунте Instagram. На кадрах Кентал подходит к ожидающей его в ресторане жене и вручает ей букет цветов, после чего они обнимаются и ужинают.

"Я люблю тебя, Кентал", - написала Милана.

Пользователей соцсети очаровал ролик с участием супружеской пары.

"Как приятно на вас смотреть, бесконечной любви вам", "Дай Аллах счастья вам в обоих мирах", "Будьте счастливы, красивая пара", "Классная пара. Кентал такой хороший человек, без всякой звездной болезни", "Счастья вам и много-много любви", - прокомментировали поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989729-kak-priyatno-na-vas-smotret-romantichnoe-video-kentala-s-zhenoy-rastrogalo-kaznet/