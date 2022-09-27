"Как приятно на вас смотреть": романтичное видео Кентала с женой растрогало Казнет
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Милана Кенжебулатова, супруга певца Кентала, опубликовала романтичное видео с их участием и призналась в любви мужу. Трогательные кадры умилили фанатов пары, передает NUR.KZ.
Видео, смонтированное под лиричный трек My Dunya певца Amre, Милана выложила в своем аккаунте Instagram. На кадрах Кентал подходит к ожидающей его в ресторане жене и вручает ей букет цветов, после чего они обнимаются и ужинают.
"Я люблю тебя, Кентал", - написала Милана.
Пользователей соцсети очаровал ролик с участием супружеской пары.
"Как приятно на вас смотреть, бесконечной любви вам", "Дай Аллах счастья вам в обоих мирах", "Будьте счастливы, красивая пара", "Классная пара. Кентал такой хороший человек, без всякой звездной болезни", "Счастья вам и много-много любви", - прокомментировали поклонники.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989729-kak-priyatno-na-vas-smotret-romantichnoe-video-kentala-s-zhenoy-rastrogalo-kaznet/