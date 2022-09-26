"Мы так запереживали": Байзакова рассказала, как сын отреагировал на предложение ей руки и сердца

Айжан Байзакова с братом и сыном. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса Айжан Байзакова рассказала, как ее трехлетний сын отреагировал на то, что жених сделал ей предложение. По словам инстадивы, она переживала из-за возможной ревности маленького Алана, передает NUR.KZ.

Ранее стало известно, что актриса и блогерша Айжан Байзакова получила предложение руки и сердца от своего бойфренда, на которое ответила согласием.

В своем Instagram она показала, как все происходило.

"Началось все в кино. Друзья пригласили меня посмотреть новый фильм, и тут началось...Я еле сдержала слезы. Все показывать не могу. По дороге я пересматривала видео, и мы с Мадлен поревели в машине, пока ехали на вторую локацию, где меня ждал любимый. Понятно, что я сказала "да". Потому что мы уже обсуждали не раз нашу свадьбу", - написала актриса.

Айжан также рассказала, как ее сын Алан отреагировал на произошедшее.

"Вот его лицо. Мы так запереживали, что, может быть, заревновал, хотя он моего жениха больше меня любит. Но все проще, чем мы думали, ребенку нужен был квадрокоптер", - пояснила Байзакова.

Айжан Байзакова с братом и сыном. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989644-my-tak-zaperezhivali-bayzakova-rasskazala-kak-syn-otreagiroval-na-predlozhenie-ey-ruki-i-serdtsa/