"Келин - не робот и не служанка": Балжан Бидаш ответила на вопросы о личной жизни

Жахан Утаргалиев и Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_official

Экс-солистка группы "КешYOU" Балжан Бидаш ответила на вопросы своих подписчиков, которые касались ее личной жизни. Она рассказала, что для нее значит быть келин, передает NUR.KZ.

Подпсичики спросили Балжан, трудно ли быть келин и какой должны быть невестка.

"В моем понимании келин, во-первых, должна уважать родителей мужа. Должна стать хорошей мамой для детей, которые продолжат род ее мужа. Келин - не робот и не служанка. А то, что она занимается уборкой дома и приготовлением еды - это повседневная забота каждого человека", - отметила она.

Сторис Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_officiall

Кое-кто из подписчиков заявил, что подозревает пару в разводе.

"Вы не развелись, почему врозь ходите?" - прозвучал вопрос.

"Что вы говорите?!" - удивилась экс-участница "КешYOU".

Сторис Балжан Бидаш. Фото: instagram.com/bidash_officiall

Ранее супруги Балжан Бидаш и Жахан Утаргалиев рассказали, почему не могут сыграть свадьбу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989157-kelin-ne-robot-i-ne-sluzhanka-balzhan-bidash-otvetila-na-voprosy-o-lichnoy-zhizni/