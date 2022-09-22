Жаркынай Ханайым впечатлила фанатов новыми фото и своими размышлениями о жизни

Жаркынай Ханайым. Фото: instagram.com/jarkynaixanaiym

Казахстанская актриса и певица Жаркынай Ханайым поразмышляла на тему, как важно самопознание и саморазвитие. Актриса считает, что любое испытание, выпавшее на долю человека, помогает лучше разобраться в себе, передает NUR.KZ.

Пост-размышление Жаркынай разместила в Instagram. Текст она сопроводила новыми фотографиями.

"В жизни важнее познать себя, нежели других. Когда ты познаешь себя, то твои мечты и то, что вокруг тебя, проясняются. Для меня важно понять человека.

Почему? Для чего? Что бы я сделала, если была на его месте? Я задаю себе много таких вопросов. Но я пришла к выводу, что понять всех невозможно. Ведь некоторые люди не понимают самих себя", - написала Жаркынай.

Звезда сериала "Рауза" отметила, что готова прийти на помощь, но не всегда человек может ее принять, не разобравшись в себе.

"Еще одно стоит понять, что нет худа без добра. Каждая трудность заставляет вас понять, как вы важны самому себе, что нужно любить себя и узнать себя получше", - считает она.

"Как грамотно сказано", "Вы так мне нравитесь, всегда такая естественная, милая, позитивная и красивая", "Последняя фотка топ", - прокомментиовали пост актрисы поклонники и оценили ее фото.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989051-zharkynay-hanayym-vpechatlila-fanatov-novymi-foto-i-svoimi-razmyshleniyami-o-zhizni/