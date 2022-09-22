"Честно сказать, я думала сделать грудь": Жание Джуринской посоветовали маммопластику

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Подписчики посоветовали казахстанской актрисе Жания Джуринской сделать маммопластику на что та призналась, что уже задумывалась об этом, передает NUR.KZ.

Один из пользователей соцсети спросил Жанию в Instagram, не хочет ли она сделать себе грудь.

"Головная боль некоторых подписчиков - моя грудь. Честно сказать, я думала сделать грудь, но боюсь, что это меня "обабит", - написала в ответ блогерша.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Она также рассказала, как быстро восстановилась после родов.

"Недавно откопала у себя в голове, что я очень к себе требовательна и вечно мне кажется, что я недостаточно умна/профессиональна/стройна/успешна и так далее. Нашла причину: меня всегда в детстве сравнивали с кем-нибудь, то одноклассница лучше учится, то еще кто-то в чем-то лучше меня. Это, конечно, мне помогло в жизни, не было бы этого всего - не было бы Джуринской.

Думаю, что моя требовательность к себе привела меня к быстрому восстановлению, но опять-таки все через стресс. Меня рвало все три месяца в последний триместр, потому что в голове было: я должна быстро восстановиться, ведь опять кто-то может стать лучше меня, как в детстве", - призналась актриса.

Жания Джуринская. Фото: instagram.com/djurinskaya

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1989004-chestno-skazat-ya-dumala-sdelat-grud-zhanie-dzhurinskoy-posovetovali-mammoplastiku/