"Как сестры": Жулдыз Омиргали показала свою маму-красавицу

Жулдыз Омиргали с матерью. Фото: instagram.com/zhuldyzomirgali_official

Актриса и певица Жулдыз Омиргали нежно поздравила маму с днем рождения в соцсети. Их общее фото очаровало Казнет, пользователи отметили, что экс-солистка "КешYOU" очень похожа на свою маму, передает NUR.KZ.

Жулдыз поздравила любимую маму с 49-летием.

"Я желаю вам всех благ, будьте здоровы, живите до ста лет. Мы вас очень любим", - отметила она в своем Instagram, опубликовав теплое фото.

Подписчики присоединились к поздравлениям и отметили, что у Жулдыз красивая и молодая мама. Ее можно принять за старшую сестру артистки.

"Это мама? Такая молодая, вы как сестры", "Копия мамы", "Я думала, что это ваша сестра. Замечательно!", "Пусть ваша мама живет долго и счастливо", "Красавица", "Думали, на кого похожа Жулдыз, оказывается, ее мама - настоящая красавица", "Как две капли воды", - гласят комментарии под публикацией Жулдыз.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988946-kak-sestry-zhuldyz-omirgali-pokazala-svoyu-mamu-krasavitsu/