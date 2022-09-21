"У меня нет обид, все отлично": Айжан Байзакова об отце своего трехлетнего сына

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Актриса Айжан Байзакова рассказала, в каком формате происходит общение с ее бывшим бойфрендом, отцом трехлетнего Алана. Она пояснила, что у нее нет на него обид, но общается она с мужчиной исключительно по делу, передает NUR.KZ.

В Instagram Байзакову спросили, общается ли она с отцом своего сына.

"Алан общается, и этого достаточно. Я только если по делу, там передать телефон Алану, скинуть фотки его с отдыха и все. По остальным вопросам общается моя мама. У меня нет обид или еще чего-то. Все отлично", - ответила Айжан.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Другой подписчице она ответила на вопрос, где познакомиться с достойным мужчиной.

"Если вы будете достойной, вам не придется искать, где знакомиться. Вас найдут, не переживайте. Живите настоящей жизнью, развивайтесь, будьте красивой и счастливой даже в одиночестве, и достойные мужчины потянутся к вам сами. Мужчины чувствуют, когда в них нуждаются, не нуждайтесь в них", - посоветовала инстадива.

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988801-obschaetsya-moya-mama-u-menya-net-obid-ayzhan-bayzakova-ob-obschenii-s-ottsom-syna/