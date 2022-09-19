"У нашего города поистине есть душа": Альмира Турсын посвятила трогательный пост Алматы

Альмира Турсын. Фото: instagram.com/almiratursyn

Казахстанская актриса Альмира Турсын посвятила трогательный пост городу Алматы, назвав его своей первой любовью и своим центром земли, передает NUR.KZ.

"Алматы - моя первая любовь! Я родилась и выросла в Алматы. Здесь прошло мое счастливое детство, школьные и университетские годы, здесь я стала мамой, живу, работаю, творю и счастлива! Это мой дом, мой центр земли! Я - Аля Алматинская, еще одно мое прозвище, потому что до глубины души и до мозга костей алматинка", - написала актриса в своем Instagram в честь дня города.

Альмира предположила, что нет человека, который, побывав в Алматы хоть раз, не влюбился бы в него.

"Потому что у нашего города поистине есть душа - открытая, добрая, уютная, любящая и принимающая каждого. Она проявляется в атмосфере, погоде, природе и в людях! За все время и историю существования нашего города сколько людей, семей и народов она (Алматушечка) приняла, приютила и сделала счастливыми!

Конечно, у нас много вопросов и трудностей, которые необходимо решать и преодолевать: грязный воздух, пробки, архитектура и исторические памятники, которые сносят, разрушают, культура и поведение жителей и приезжих… А знаете ли вы, что у города тоже есть карма, и она складывается из карм всех ее жителей," - продолжила рассуждать представительница шоу-бизнеса.

Она отметила, что по этой причине нужно начинать изменения с себя.

"Молюсь Богу за наш город и от всей души желаю чистой экологии, качественных дорог, сохраненных исторических памятников, добрых и культурных горожан, процветания бизнесу, грамотного и эффективного государственного и местного управления, мира, покоя и счастья каждому жителю, ярких и незабываемых впечатлений гостям и туристам! Аминь! P.S. Если было бы возможно обнять город, я бы крепко обняла и расцеловала Алматушечку!" - призналась Альмира.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988516-u-nashego-goroda-poistine-est-dusha-almira-tursyn-posvyatila-trogatelnyy-post-almaty/