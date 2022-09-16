"Приехал не в казино играть": Арман Давлетяров отправился в Лас-Вегас поддержать Головкина

Арман Давлетяров. Фото: instagram.com/arman_dav

Казахстанский медиаменеджер Арман Давлетяров сообщил, что отправился в Лас-Вегас поддержать Геннадия Головкина. При этом он признался, что хочет быстрее уехать оттуда, передает NUR.KZ.

"Я в Лас-Вегасе, и конечно же, приехал не в казино играть (кстати, даже и не пробовал никогда, хотя бывал много раз тут). Во-первых, в субботу тут бой Головкина и Канело, обязательно пойду поддержать нашего боксера из Казахстана. И встречусь со своими друзьями, которые тоже прилетают сюда на это спортивное событие. Пожелаем удачи Геннадию Головкину и будем вместе с вами болеть за него!" - написал Арман Илюбаевич в своем Instagram.

При этом он отметил, что, несмотря на яркость и красоту города, ему всегда хочется быстрее покинуть его.

"Здесь очень ярко и красиво, но мне всегда хочется побыстрее отсюда улететь, особенно сейчас. Не знаю почему, но все это уже не мое, душа не лежит ко всему этому. Наверное, устал я от этих тусовок, концертов, звезд и бесконечного праздника. Или уже годы?" - задался вопросом медиаменеджер.

Напомним, что трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин состоится утром 18 сентября по казахстанскому времени на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Ранее стало известно, что юморист Евгений Чебатков, шоумен Азат Абикен, а также музыканты ZAQ и Таир Jaman T выпустили клип в поддержку Геннадия Головкина перед его боем с Канело.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988167-priehal-ne-v-kazino-igrat-arman-davletyarov-otpravilsya-v-las-vegas-podderzhat-golovkina/