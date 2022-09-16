Айжулдыз Адайбекова рассказала о школьной любви и поделилась архивными снимками

Айжулдыз Адайбекова. Фото: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Молодой дизайнер и актриса Айжулдыз Адайбекова рассказала о своей первой школьной любви. Она также поделилась архивными фотографиями из семейного альбома, передает NUR.KZ.

Айжулдыз рассказала в Instagram, как в младших классах в нее влюбился одноклассник.

"До 3-го класса этот мальчик был влюблен в меня. А мне он не нравился. Вызывал отвращение. Мы сидели за одной партой. Но я пересела с разрешения учительницы. А одноклассник заболел, так как я ранила его сердце", - начала она свой рассказ.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Девочку уговорили, чтобы она вернулась на свое место.

"Его родители обратились к моей маме с просьбой, чтобы я снова села с ним за одну парту. Мама и учителя уговорили меня, сказали, что купят мороженое, я снова села рядом с ним", - продолжила Айжулдыз.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

История имела продолжение. По словам Айжулдыз, мальчик ее успешно забыл, но теперь уже у нее проснулись к нему чувства. На тот момент они уже были подростками.

"В школе у меня была подруга, этот мальчик начал дружить с ней, не могу передать, какие чувства я испытала", - призналась она.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Школьная любовь затянулась на три года. Но после Айжулдыз дала себе слово, что избавится от этих чувств.

"Через три года я собралась, сказала себе, что хватит, мне теперь все равно, я буду только развиваться", - отметила она.

Изменения девочки были настолько заметны, что она снова вызвала интерес у своего одноклассника. Но его усилия были тщетными.

"Я решила, что нам нужно остаться друзьями, я отпустила свою первую любовь. Сейчас у этого парня есть семья, дети и я вспоминаю его только с хорошей стороны", - резюмировала Айжулдыз, отметив, что извлекла хороший урок из этой ситуации.

Девушка считает, что нужно прежде всего научиться любить себя.

Сторис Айжулдыз Адайбековой. Скриншот: instagram.com/aizhuldyz_adaibekova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988097-ayzhuldyz-adaybekova-rasskazala-o-shkolnoy-lyubvi-i-podelilas-arhivnymi-snimkami/