Айсауле Бакытбек: Вмешательство людей извне - одна из главных причин разводов в стране

Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Блогерша и бизнесвумен Айсауле Бакытбек высказалась о вмешательстве родственников в жизнь молодой семьи и назвала это одной из главных причин разводов в стране, передает NUR.KZ.

В Instagram подписчики спросили Айсауле, какова ее реакция, когда родственники вмешиваются в ее личную жизнь.

"В нашу личную жизнь не вмешиваются родители, а родственники уж тем более. Слава Богу. Во-первых, у нас с обоих сторон родители самодостаточны, у всех много своих дел и интересов. Во-вторых, мы оба сепарировались от родителей вовремя.

Но я знаю, что вмешательство людей извне (а все люди в ваших отношениях "извне", кроме вас двоих) - одна из главных причин разводов в нашей стране. Нездоровая привязанность родителей к своим детям и возложение на них комплексов ("ты должен жить с нами, сноха должна служить нам, мы будем воспитывать ваших детей и так далее") просто повсюду настолько, что считается нормой у нас в стране", - прокомментировала блогерша.

Она также высказалась о привязанности мужчин к родителям.

"Но что говорить о родителях, сколько нездоровой привязанности у наших мужчин к своим родителям! Буквально помешательство на своих мамах и папах, неумение стать отдельной единицей и вечное пребывание в позиции ребенка. Столько замечаю фраз типа "мама у меня на первом месте", но ребят, ваша мать и ваша жена вообще не должны конкурировать у вас в голове!

У мамы одно место в вашем сердце, у жены другое. И это должны понимать и сам мужчина, и его мама, и его жена. Это же вообще разные вещи. И еще часто замечаю, как амбициозным карьеристкам тяжело в отношениях с мужчинами, у которых мамы сидели всю жизнь дома. Потому что они ищут не жену, а маму, получается", - убеждена Айсауле.

Инстадива упомянула и женщин с проблемой сепарации от родителей или зависимости от мужчин.

"И женщин, которые при любой ссоре бегут плакаться, тоже до фига. Или которым по 30 лет, а они все "папа" да "мама". Или до фига женщин, которые перекладывают ответственность за себя на своих мужчин, но это получается тогда не союз, а опекунство, не?" - заявила блогерша.

Story Айсауле Бакытбек. Фото: instagram.com/aissaulebakytbek

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1988047-aysaule-bakytbek-vmeshatelstvo-lyudey-izvne-odna-iz-glavnyh-prichin-razvodov-v-strane/