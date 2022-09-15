"Чем старше, тем сложнее построить отношения": Карина Оксукпаева о плюсах ранних браков

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Казахстанская блогерша Карина Оксукпаева высказалась о преимуществах ранних браков. Она заявила, что с возрастом людям становится сложнее построить отношения из-за возросшего количества требований к партнеру, передает NUR.KZ.

Одна из подписчиц спросила у Карины в Instagram, что бы она посоветовала: заводить пораньше семью или сначала построить карьеру.

"Вышла замуж рано - будь готова много работать над отношениями. Ведь вы оба еще не сформировались и вместе учитесь всему. Но знаю одно: чем старше становишься, тем сложнее построить отношения, потому что становишься умнее, соответственно, и требований к потенциальному партнеру больше. А отношения не помеха карьере, даже наоборот", - прокомментировала вопрос блогерша.

Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/oksukpaevak

Ранее Карина Оксукпаева показала многонациональную семью и поделилась детскими снимками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987957-chem-starshe-tem-slozhnee-postroit-otnosheniya-karina-oksukpaeva-o-plyusah-rannih-brakov/