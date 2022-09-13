"В детстве я продавала рыбу": Анна Данченко раскрыла несколько фактов о себе

Анна Данченко. Фото: instagram.com/ann_2905

Казахстанская телеведущая Анна Данченко, прекрасно владеющая казахским языком, раскрыла несколько фактов о себе. Она рассказала о своих детских мечтах и призналась, чего сильно боится, передает NUR.KZ.

Анна посвятила новый пост в Instagram рассказу о себе.

"Несколько фактов обо мне: я из Арала, но не ем вареную рыбу (точнее уху), не умею плавать, боюсь глубины.

По состоянию здоровья моя мама могла меня не родить, но папа убедил врачей, поддержал маму и они рискнули.

В детстве на железнодорожном вокзале я продавала рыбу, потом приносила в кафе на продажу укроп.

В нашем роду много двойняшек, больше по линии мамы. Почти в каждой семье есть двойни - мальчики и девочки.

В 10 классе я стала "Мисс Арал Тұз". На главный приз мне дали 15 тысяч тенге, их я отдала родителям", - написала Анна.

Телеведущая призналась, что хотела быть врачом, потому что ее мама часто болела. Уже тогда юная Анна была музой для одноклассников.

"Когда я училась в школе, в меня влюбился один парень, он взбудоражил аул, заявив, что спрыгнет ради меня с "вышки".

Меня хотели назвать Аленой, но родители передумали и выбрали имя Анна.

Сейчас я начала писать книгу, хочу затронуть тему воспитания детей. Расскажу о ценностях своей семьи в этой книге", - резюмировала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1987459-v-detstve-ya-prodavala-rybu-anna-danchenko-raskryla-neskolko-faktov-o-sebe/