"Я не из тех, кто любит подражать": Акбота Сейтмагамбет раскрыла 10 фактов о себе

Акбота Сейтмагамбет. Фото: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Отечественная актриса и экс-солистка "КешYOU" Акбота Сейтмагамбет ответила на вопросы своих подписчиков в соцсети. Молодая мама призналась, что ценит в людях индивидуальность и любит мечтать, передает NUR.KZ.

Акбота Сейтмагамбет рассказала 10 фактов о себе. Она отметила, что бывает баловницей и упрямицей. Не отступает от намеченного.

"Я открытая, мечтательная, люблю своих родных, иногда бываю собственницей. Некоторые говорят, что я добрая. Классная (так говорит мой сын), честная для честных со мной", - отметила она в Instagram.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Акбота также отметила, что не любит подражания, а считает, что каждый человек имеет свою изюминку.

"Я не из тех, кто любит подражать и быть чьей-то копией. Считаю правильным, что каждый человек индивидуален. Но тем не менее перенимать хорошие качества у хороших людей нужно", - заявила актриса.

Сторис Акботы Сейтмагамбет. Скрин: instagram.com/akbotanurabaykyzy

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986950-ya-ne-iz-teh-kto-lyubit-podrazhat-akbota-seytmagambet-raskryla-10-faktov-o-sebe/