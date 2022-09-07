"Окончательно убедили две полоски": Майя Бекбаева поведала о своем замужестве (видео)

Майя Бекбаева. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева рассказала, почему выбрала своего мужа. Она также отметила, что ее "окончательно убедили две полоски", передает NUR.KZ.

43-летняя медиаменеджер решила ответить на вопросы своих любопытных подписчиков в Instagram. Один из них спросил Майю, как она выбрала мужа и что окончательно убедило ее.

"Выбрала, потому что полюбила. А полюбить можно только за то, какой человек. Так как успех, деньги, внешность, страсть - все заканчивается. А то, какой человек, это не кончается", - заявила Бекбаева.

Супруг телеведущей, слыша ее ответ, пошутил, что "внешность уже закончилась".

На второй вопрос она ответила подписью к видео.

"А окончательно убедили две полоски", - написала Майя.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986557-okonchatelno-ubedili-dve-poloski-mayya-bekbaeva-rasskazala-o-svoem-zamuzhestve-video/