"Два развода - это тоже не приговор": Ксения Бородина поддержала разведенных женщин

Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia

Ксения Бородина высказалась о разведенных женщинах и поддержала их. Телеведущая заявила, что и два развода - это не приговор, передает NUR.KZ.

Тему разводов Бородина подняла в своем Instagram.

"Как бы ты себя ни чувствовала, вставай с кровати, надевай свой лучший наряд и никогда не сдавайся. Да, я знаю, что в нашей стране обожают жертв и роль жертвы всегда беспроигрышная, и если бы я ныла целыми днями, то все бы тупо меня жалели, утирая мне слезы.

У меня было слез не меньше, чем у обычной женщины, которая сильно разочаровалась в этой жизни, кому сделали больно, кого предали, обманули. Мне тоже хотелось лежать в кровати и не вставать, казалось, что мир рухнул в одно мгновение. Но запомните: это не выход! Развод - это не приговор! И два развода - это тоже не приговор!" - заявила Ксения.

Теледива добавила, что, когда ей терять было нечего, она наконец-то обрела свободу.

"Слезы, предательство, обман? Разве это должно быть в отношениях? Нет! И в браке особенно! Когда двое людей заключают союз, доверяя друг другу сердце, душу, настоящее и будущее, все должно быть иначе! А бывает по-разному! Я знаю, как сложно после развода вернуть себя и веру в нормальные отношения. А статистика разводов просто ужасает!

Я очень хочу поддержать тех, кто сейчас переживает этот сложный период расставания, развода, или находится в стадии принятия сложного решения. Девочки! Конец одного – это точно начало другого! Все проходит. Вопрос лишь в том, как этот этап проживать. Прятаться по углам и плакать в подушку или найти поддержку!" - резюмировала Бородина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986334-dva-razvoda-eto-tozhe-ne-prigovor-kseniya-borodina-podderzhala-razvedennyh-zhenschin/