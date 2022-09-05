"Он отказался от нас": Молдир Ауелбекова рассказала об отношениях экс-супруга с сыном

Молдир Ауелбекова. Фото: instagram.com/moldir.auyelbekova

Казахстанская певица Молдир Ауелбекова рассказала, как складывается ее общение с бывшим мужем. Она призналась, что мужчина ранее отказался от нее и ребенка, но сейчас помогает сыну, передает NUR.KZ.

Молдир Ауелбекова разместила фото сына-первоклассника в Instagram.

"Поздравляю тебя, сынок, с тем, что ты впервые перешагнул порог школы. Как только я выставляю фото сына, немало находится тех, кто начинает осуждать его отца.

Да, он отказался от нас. Мне было нелегко с пятимесячным ребенком одной, было выплакано много слез. Говорят, что время лечит, вы были свидетелями того, как я пережила этот жизненный экзамен, сейчас, слава Аллаху, все наладилось.

Спустя 5 лет отец моего сына вновь появился в нашей жизни. Не могу сказать, что они видятся и тесно общаются. Но он взял все расходы ребенка на себя. Спасибо и на этом. Это ощутимая помощь.

Надеюсь, что в скором будущем он захочет чаще видеться с сыном. Таковы наши последние новости", - написала она.

Подписчики поздравили мальчика с началом учебного года и пожелали ему успехов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986177-on-otkazalsya-ot-nas-moldir-auelbekova-rasskazala-ob-otnosheniyah-eks-supruga-s-synom/