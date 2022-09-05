"Решила его заблокировать": Асель Аскар рассказала правду об отношениях с певцом Беркутом

Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар рассказала, что произошло между ней и ее известным дядей - певцом Беркутом. Она также объяснила, по какой причине заблокировала родственника, передает NUR.KZ.

Один из подписчиков Асель в Instagram спросил, общается ли она со своим дядей Беркутом.

"Конечно. Просто с ним у нас интересная история. Дядьки у меня - мощь. Альфа-самцы в полном проявлении своего описания. Если они что-то решили, то это кремень. Ну как бы я тоже не подарок. В 2018-2019 году меня начало нести. Я стала проявлять все то, что считается запретом во всех традиционных казахских семьях. И пошли фоточки откровенного характера. Много трансформации что во внешности, что эмоциональные. Поперла личная бурная жизнь.

Все вышло из-под их контроля. И он начал высказываться касательно всего этого. Я устала от постоянных ссор и недопониманий. Ну и еще "добрые" знакомые моего дяди и подписчики - блюстители морали - подливали маслица в огонь. Поддевали его мужскую честь и достоинство. В общем, у нас пошел разлад. Я, чтобы решить эту проблему, решила его заблокировать. Чтобы от греха подальше и чтобы его не отмечали под моими "уят"-фотками", - рассказала актриса.

Позже, по словам блогерши, она разблокировала артиста и объяснила свой поступок.

"Он сказал, что все, больше не подпишется. Ну и я в позу встала. И не стала. Так и живем. В гости друг ко другу ходим, в щечку целуем, переживаем, обсуждаем бабушку и дедушку. Все норм у нас! У него своя жизнь, я у меня своя. Он принял ситуацию, что я взрослая девочка", - заверила Асель.

Story Асель Аскар. Скрин: instagram.com/assel.askar

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986168-reshila-ego-zablokirovat-asel-askar-rasskazala-pravdu-ob-otnosheniyah-s-pevtsom-berkutom/