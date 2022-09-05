"Недолго, иначе свадьбы не будет": Бота Нурсеитова высказалась о жизни с парнем до брака

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса и блогерша Бота Нурсеитова высказалась о жизни с партнером до свадьбы и дружбе с представителями нетрадиционной ориентации, передает NUR.KZ.

Общаясь с подписчиками в Instagram, Бота решила обсудить с ними самые разные темы. Один из них поинтересовался, нормально ли, по ее мнению, жить с партнером до свадьбы.

"Даже хорошо! Но недолго! Иначе свадьбы не будет", - посоветовала мать двоих детей.

Она также ответила на вопрос о выборе между семьей и саморазвитием.

"Сейчас такие девушки пошли. И семью выбирают, и еще семью содержат", - высказалась блогерша.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Пользователи соцсети спросили, есть ли у Боты друзья-геи.

"У меня есть знакомые-геи. Это обычные люди, как все. Если они ко мне хорошо относятся, меня не волнует их сокровенно личное. А если друг окажется геем, то точно так же мое отношение к нему не поменяется. Не понимаю, к чему такие вопросы", - прокомментировала инстадива.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1986126-dazhe-horosho-bota-nurseitova-vyskazalas-o-zhizni-s-parnem-do-svadby-i-druzhbe-s-geem/