"А вы адрес дома не забыли?": Жулдыз Абдукаримова подшутила над Кайратом Нуртасом (видео)

Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова. Фото: Instagram /kair_n

Актриса Жулдыз Абдукаримова записала видео с Кайратом Нуртасом. Супруги пребывали в прекрасном настроении и шутили друг с другом, что не могло не порадовать их фанатов, переживавших за их семью после слухов о разводе, передает NUR.KZ.

Жулдыз Абдукаримова поделилась видео, которое сняла на борту самолета. Она начала шутить с супругом, сидящим рядом с ней. Кайрат, улыбаясь, поддержал беседу.

"Счастливого вам пути. Дай Бог, чтобы в добром здравии добрались до дома. Вы же домой направляетесь? Я вот к детям лечу. А вы адрес дома не забыли? Хорошо, я напишу вам адрес", - отметила она, обращаясь к Кайрату.

После Жулдыз записала для своих подписчиков пожелания Кайрата Нуртаса. Он поздравил школьников и их родителей с днем знаний. Жулдыз также показала в сторис своего Instagram радостную встречу детей с отцом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985722-a-vy-adres-doma-ne-zabyli-zhuldyz-abdukarimova-podshutila-nad-kayratom-nurtasom-video/