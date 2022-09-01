"Получается какой-то терминатор": Арман Юсупов высказался об "идеальных" мужчинах

Арман Юсупов. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский блогер Арман Юсупов высказался об идеальных мужчинах и связанными с ними стереотипами. Он также дал советы подписчикам мужского пола, передает NUR.KZ.

"Каким вы видите идеального мужчину? Мне кажется, в нашем обществе сформировался какой-то стереотип по поводу «идеального» мужчины, который должен быть физически сильным, крутым, при этом скромным, который тащит на себе все вокруг и самое главное, он не должен испытывать эмоции. Получается какой-то терминатор. Ну, реально же так и есть", - порассуждал блогер в Instagram.

Юсупов добавил, что все мужчины разные и "в этом кайф", поэтому он не хочет сводить к одному "идеальный образ" мужчины.

"Единственное, хотелось бы сдвинуть некоторые фиксированные идеи нашего общества: 1. Пацаны, проявляйте свои эмоции. Хочется плакать - плачьте. Ходите к психологам, это нормально. Телом занимаетесь, а психикой?

2. Сильный мужчина - это не тот тип, который кричит на всех подряд и нервничает, а тот, кто умеет выдержать удар, переварить свои эмоции и сформулировать мысль, чтобы уладить ситуацию. Чувствуешь разницу? 3. Проявлять любовь к своей второй половинке - это не то что нормально - это прекрасно. Если над вами начинают издеваться, то это комплексы тех, кто издевается", - резюмировал отец двоих детей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985659-poluchaetsya-kakoy-to-terminator-arman-yusupov-vyskazalsya-ob-idealnyh-muzhchinah/