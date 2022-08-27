Киану Ривз шокировал своих фанатов, появившись на их свадьбе (фото)

Киану Ривз на свадьбе своих поклонников. Фото: twitter.com/MrsNRoadnight

Голливудская кинозвезда Киану Ривз удивил своих поклонников, неожиданно появившись на их свадьбе. Британская пара Джеймс и Никки Роаднайт были несказанно рады видеть актера в числе своих гостей.

Киану Ривз оказался по работе в Нортгемптоншире - графстве в центре Англии. Звезда фильмов "Матрица" и "Джон Уик" занят работой над документальным фильмом о "Формуле-1" для Disney+.

В отеле, где остановился Киану, справляли свадьбу Джеймс и Никки Роаднайт, которые решили сочетаться браком после двух лет совместной жизни. Жених встретил 57-летнего актера в баре отеля и пригласил его на торжество, сообщает Newsweek.

Как отметила Никки Роаднайт, актер был очень любезен и пообещал присоединиться к празднованию чуть позже.

"Он был очень дружелюбным и сказал, что придет позже. Мы не знали, будет он или нет, но было здорово, что мой муж поговорил с ним!" - рассказала счастливая невеста.

Киану Ривз и Никки Роаднайт. Фото: twitter.com/MrsNRoadnight

Молодожены были очень рады, когда увидели Киану в числе гостей, ведь они являются его большими фанатами. Джеймс и Никки рассказали, что актер сделал с ними несколько совместных фото и даже нашел время поговорить с гостями.

Встреча с кинозвездой ошеломила всех присутствующих и придала столь важному дню сказочные ощущения.

Джеймс и Никки Роаднайт. Фото: twitter.com/MrsNRoadnight

Отметим, что актер уже успел удивить местных жителей, посетив паб в Нортгемптоншире, куда зашел поужинать с членами съемочной группы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985197-kianu-rivz-shokiroval-svoih-fanatov-poyavivshis-na-ih-svadbe/