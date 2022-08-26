"Жаль, что многие келинки этого не понимают": Майя Бекбаева поведала об отношениях со свекровью

Майя Бекбаева со свекровью. Фото: instagram.com/mayabekbayeva

Телеведущая Майя Бекбаева рассказала об отношениях со своей свекровью. Она отметила, что много лет назад поняла одну истину, которая позволила достичь гармонии в их семье, передает NUR.KZ.

Теледива разместила теплое семейное фото в Instagram.

"Когда-то, давным-давно, я поняла, что в том, как сегодня складываются мои отношения с мамой мужа, в ее настоящем, очень много моего будущего…

Однажды в этом месте окажусь я… И мой сын, с тем пониманием любви, с тем примером и опытом, который он черпает из семьи сегодня. Ничего нового. Никаких секретов. Все старо как мир", - написала Майя.

Одна из первых отреагировала на пост телеведущей ее свекровь. Она поставила смайлики в виде красных сердечек.

Подписчики прокомментировали пост телеведущей.

"Майя очень умная и красивая. Обожаю, восхищаюсь, люблю вас!", "Очень мудрое рассуждение, все возвращается. Вы все прекрасны", "Каждая будущая свекровь должна думать об этом", "Свекровь у вас замечательная", "Жаль, что многие келинки этого не понимают, что в жизни все бумерангом возвращается", - гласят отзывы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1985030-zhal-chto-mnogie-kelinki-etogo-ne-ponimayut-mayya-bekbaeva-rasskazala-ob-otnosheniyah-so-svekrovyu/