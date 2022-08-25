Макпал Исабекова: Некоторые думают, что у меня есть двое детей, которых я оставила где-то

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Певица Макпал Исабекова рассказала, что порой получает сообщения, в которых ей "припоминают прошлое". Молодая мама дивится такой глупости, передает NUR.KZ.

В июне этого года Макпал Исабекова родила сына. Она рассказала, что ее ребенок - представитель шести национальностей.

В этот раз счастливая мама опубликовала фото и видео своего малыша в сторис Instagram. Подписчики отреагировали на милые кадры. Но некоторые поспешили испортить идиллию.

Макпал показала сообщение, которое ей написали в директ. Певицу обвинили в том, что она якобы родила в юности двоих детей и не дала им материнской любви.

"Вот такие сообщения бывает получаю. Некоторые люди до сих пор думают, что у меня есть двое детей, которых я оставила где-то и скрываю, что родила. Даже не знаю, что сказать, большей глупости и не придумать", - отметила она.

Сторис Макпал Исабековой. Скриншот: instagram.com/makosyai

Ранее Макпал Исабекова уже пыталась поставить точку в слухах о внебрачных детях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984777-makpal-isabekova-nekotorye-dumayut-chto-u-menya-est-dvoe-detey-kotoryh-ya-ostavila-gde-to/