Сталлоне разводится с женой после 25 лет брака

Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин. Фото: Tasos Katopodis/Getty Images for The Dwight D. Opperman Foundation

Супруга Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин сообщила, что подала на развод. 76-летний голливудский актер и 54-летняя модель прожили в браке 25 лет, передает People.

"Мне грустно сообщать, что после 25 лет брака я подала на развод со своим мужем Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить более чем 30-летними отношениями, которые у нас были, и я знаю, что мы оба преданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о приватности для нашей семьи, пока мы мирно движемся вперед", – сказала Флавин.

Сталлоне отметил, что они с супругой решают личные проблемы "мирно и приватно".

Как сообщает TMZ, 54-летняя модель подала заявление на развод 19 августа. Согласно документам, полученным изданием, Флавин разводится со Сталлоне из-за того, что он "участвовал в преднамеренной растрате имущества супругов". Она хочет попросить судью запретить актеру растрачивать их имущество и намерена забрать у него дом в Палм-Бич, штат Флорида.

Ранее мэр украинского Киева Виталий Кличко сообщил, что разводится с супругой Натальей после 25 лет брака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1984699-stallone-razvoditsya-s-zhenoy-posle-25-let-braka/