Айжан Байзакова прокомментировала слухи о своей старшей дочери (видео)

Айжан Байзакова с сыном. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанская актриса Айжан Байзакова прокомментировала слухи о том, что у нее есть старшая дочь. Блогерша рассказала, как они зародились, передает NUR.KZ.

В своем Instagram Айжан опубликовала видео, на котором она лежит вместе со своим сыном Аланом.

"Ребенок вон прицепился ко мне. Прямо ногами, руками. Заставил смотреть вместе с ним мультик. Жаным. Мальчики такие мамсики. Вот дочь у меня не липнет так", - заявила Байзакова.

Подписчики сразу принялись уточнять, действительно ли у актрисы есть еще и дочь.

"Пошутила, пошутила. Раньше я, кстати, до рождения Алана говорила в Instagram, что у меня есть дочь. И люди того времени мне пишут: "Где ваша дочь старшая?" - прокомментировала Айжан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1982863-ayzhan-bayzakova-prokommentirovala-sluhi-o-svoey-starshey-docheri-video/