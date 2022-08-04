Модель Крисси Тайген сообщила о беременности после потери сына

Крисси Тайген. Фото: Instagram/chrissyteigen

Американская модель и супруга певца Джона Ледженда Крисси Тайген объявила в своем Instagram, что беременна. Поклонники и друзья поздравили пару с радостным событием.

"Последние несколько лет были, мягко говоря, сплошным нагромождением эмоций, но радость снова наполнила наш дом и сердца. Спустя один миллиард уколов (в последнее время в ногу, как вы можете видеть!) у нас на подходе еще один", - пишет Крисси в Instagram.

Тайген сказала, что скрывала текущую беременность из опасений. Но сейчас решила поделиться радостным событием с поклонниками.

"На каждом приеме я говорила себе: "Хорошо, если сегодня он будет здоров, я объявлю", но потом вздохнула с облегчением, услышав сердцебиение, и решила, что все еще слишком нервничаю. Я не думаю, что когда-нибудь выйду с приема с большим волнением, чем с нервами, но пока все идеально и прекрасно, и я чувствую надежду и радость. Мне было очень трудно держать это в себе так долго!" - сказала модель.

Два года назад в семье Ледженд и Тайген случилась трагедия. В октябре 2020 года, когда модель находилась на шестом месяце беременности, она попала в больницу с кровотечением. В результате врачам не удалось спасти жизнь ребенку.

Сейчас пара воспитывает двух детей - шестилетнего сына Майлза и восьмилетнюю дочь Луну.

Джон Ледженд и Крисси Тайген поженились в сентябре 2013 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981710-model-krissi-taygen-soobschila-o-beremennosti-posle-poteri-syna/