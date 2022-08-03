"Лучше купи своим детям подарок": Бота Нурсеитова рассказала, как отвергла разведенного ухажера

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Казахстанская актриса и блогерша Бота Нурсеитова рассказала, как отреагировала на ухаживания разведенного мужчины, который не выполнял свои обязанности по отношению к собственным детям, передает NUR.KZ.

В своем Instagram мать двоих детей поведала о случае из ее жизни.

"Расскажу случай из жизни. Один разведенный мужчина пытался за мной ухаживать и без конца спрашивал, что я хотела бы в подарок. Но тут же я узнала, что, пока он тут шикует, он ни разу за все это время не помогал своим детям, никак и ничем! Это на сто процентов правда. Я ему ответила: "Лучше купи своим детям подарок!". И знаете, видимо, это его настолько убило, что он наконец-то отстал!" - рассказала Бота.

Она подчеркнула, что не хочет получать презенты на деньги, которые должны быть потрачены на детей.

"Я не хочу принимать подарки на деньги, которые по праву принадлежали бы лучше детям! Конечно, если бы он и детям помогал, и еще вам подарочки, безусловно, это круто! Но пока где-то грустят ангелочки, радоваться и что-то просить я не смогу", - высказалась актриса.

Бота Нурсеитова. Фото: instagram.com/bota_nurseitova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981505-luchshe-kupi-svoim-detyam-podarok-bota-nurseitova-rasskazala-kak-otvergla-razvedennogo-uhazhera/