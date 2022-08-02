Макпал Исабекова расплакалась во время обряда "қырқынан шығару" для своего сына (видео)

Макпал Исабекова. Фото: instagram.com/makosyai

Казахстанская певица Макпал Исабекова провела обряд "қырқынан шығару" для своего сына Теодора. Во время праздника артистка так расчувствовалась, что даже пустила слезу, передает NUR.KZ.

Видео с первого праздника своего малыша певица выложила в Instagram.

На организованном счастливыми родителями тое присутствовали члены их семьи и звездные коллеги Макпал.

"Вчера провели первый праздник сыночка "қырқынан шығару". Было очень волнительно проводить первый праздник для сына", - призналась Исабекова.

Переливая воду из чаши, как это следует по традиции, Макпал расчувствовалась и прослезилась. Присутствовавшие поддержали ее и одарили виновника праздника наилучшими пожеланиями.

Напомним, Макпал Исабекова родила своего первенца в конце июня. Позже она рассказала, какое необычное имя дала сыну. Певица также поделилась тем, что для нее значит материнство.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/1981304-makpal-isabekova-rasplakalas-vo-vremya-obryada-qyrqynan-shygaru-dlya-svoego-syna-video/